Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et Unité de production +33 3 29 83 44 22 http://www.laps-exposition.com/ Exposition collective autour du temps intermédiaire du 9 au 18 juillet 2021 à la Citadelle Haute à Verdun Du 9 au 18 juillet, la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun est heureuse de vous faire découvrir le travail de 34 artistes sur le temps intermédiaire. Des créations contemporaines amèneront les visiteurs à s’interroger sur la relativité du temps. À l’issue d’une période mondiale inédite, les rythmes ont été subitement ralentis pour limiter la rapidité pandémique et la question du Temps est devenu cruciale. Ces glissements et allers-retours temporels artistiques sont une des lectures possibles dont il existe finalement autant d’options qu’il y a de réponses à la question… C’est à la Citadelle Haute qui sera exceptionnellement ouverte au public, que cette exposition singulière établira des résonnances entre les oeuvres et les espaces de ce lieu suspendu. Les artistes

Valentin ABAD – Jeffrey Michael AUSTIN – Les BALTAZARS – Damien BENETEAU – Hicham BERRADA

– Vincent BROQUAIRE – Arnauld COLCOMB – Caroline DELIEUTRAZ – DJEFF – Lotus EDDE – KHOURI & Christophe MACE – Ensaders – Geneviève FAVRE PETROFF – Julien GORRIAS – Nadine GRENIER

Stéphanie LACOMBE – Julie LEGRAND – Adam MAGYAR – Rachel MARKS – Juliette MINCHIN – Stéphane PARAIN – Laurent PERBOS – Bertrand PLANES – Isabelle PUTOD – Regis R – RERO – Mathieu ROQUIGNY – Mathilde ROUX – SETH – Jim SKUL Valentin VAN DER MEULEN – Aurélien VERNHES-LERMUSIAUX – Pascal VILCOLLET – Lucas ZANOTTO CURATEUR :

Djeff, Artiste plasticien ORGANISATEURS :

Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et Unité de production © LAPS exposition

