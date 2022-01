L’après-ski « Tarti-contes » Habère-Poche, 9 février 2022, Habère-Poche. L’après-ski « Tarti-contes » Chez l’Irmande 2300 Route du Col Habère-Poche

2022-02-09 17:00:00 – 2022-03-02 Chez l’Irmande 2300 Route du Col

Habère-Poche Haute-Savoie Habère-Poche EUR Après le ski ou la promenade, les gourmandises à déguster dans la Grange de la Ferme de l’Irmande qui vous raconte ses histoires gourmandes autour d’une boisson agrémentée de tartines.

Un bon moment à partager en famille ou entre amis. info@alpesduleman.com Chez l’Irmande 2300 Route du Col Habère-Poche

dernière mise à jour : 2022-01-29 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Autres Lieu Habère-Poche Adresse Chez l'Irmande 2300 Route du Col Ville Habère-Poche lieuville Chez l'Irmande 2300 Route du Col Habère-Poche Departement Haute-Savoie

L’après-ski « Tarti-contes » Habère-Poche 2022-02-09 was last modified: by L’après-ski « Tarti-contes » Habère-Poche Habère-Poche 9 février 2022 Habère-Poche Haute-Savoie

Habère-Poche Haute-Savoie