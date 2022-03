L’APRES-MIDI THEATRE DU PETIT ATELIER DE MONTCEAU Ruy-Montceau Ruy-Montceau Catégories d’évènement: Isère

RUY MONTCEAU

L’APRES-MIDI THEATRE DU PETIT ATELIER DE MONTCEAU Ruy-Montceau, 27 mars 2022, Ruy-Montceau. L’APRES-MIDI THEATRE DU PETIT ATELIER DE MONTCEAU Salle des Fêtes Henri Annequin – Montceau Rue Centrale Ruy-Montceau

2022-03-27 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-27 Salle des Fêtes Henri Annequin – Montceau Rue Centrale

Ruy-Montceau Isère Ruy-Montceau EUR 10 10 Le Petit Atelier de Montceau organise son Après-Midi Théâtre avec Le Jardin des Mots : “Court Sucré ou Long sans Sucre”!

Venez rire et passer un bon moment! +33 6 82 83 52 85 Salle des Fêtes Henri Annequin – Montceau Rue Centrale Ruy-Montceau

dernière mise à jour : 2022-03-19 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, RUY MONTCEAU Autres Lieu Ruy-Montceau Adresse Salle des Fêtes Henri Annequin - Montceau Rue Centrale Ville Ruy-Montceau lieuville Salle des Fêtes Henri Annequin - Montceau Rue Centrale Ruy-Montceau Departement Isère

Ruy-Montceau Ruy-Montceau Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruy-montceau/

L’APRES-MIDI THEATRE DU PETIT ATELIER DE MONTCEAU Ruy-Montceau 2022-03-27 was last modified: by L’APRES-MIDI THEATRE DU PETIT ATELIER DE MONTCEAU Ruy-Montceau Ruy-Montceau 27 mars 2022 Isère Ruy-Montceau

Ruy-Montceau Isère