L’après histoire Solutré-Pouilly, 1 novembre 2021, Solutré-Pouilly.

L’après histoire Route du Musée Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

2021-11-01 – 2021-11-01 Route du Musée Musée de Préhistoire

Solutré-Pouilly 71960 Solutré-Pouilly

2 2 EUR Approchez, n’ayez pas peur ! Explorez l’exposition Jean Fontaine dans un parcours ludique et sensoriel qui explore les formes, les matières et les liens entre sculpture moderne et art préhistorique. Vous n’avez besoin de rien d’autre que vos sens, vos intuitions et un peu de sensibilité.

Les monstres font partie des récits humains depuis au moins 40 000 ans : dragons, chimères ou minotaure, les

monstres ont traversé toutes les civilisations.

Les monstres de Jean Fontaine sont là, tapis dans l’ombre, inquiétants. Ils sont comme les ombres de la caverne: un écho déformé qui devient la réalité perceptible.

Sur réservation. À partir de 9 ans, enfant accompagné d’un adulte.

+33 3 85 35 83 23 http://www.rochedesolutre.com/

