“L’Après Fête de la musique” : concert du trio “Lingus” Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

“L’Après Fête de la musique” : concert du trio “Lingus” Saint-Satur, 24 juin 2022, Saint-Satur. “L’Après Fête de la musique” : concert du trio “Lingus” Saint-Satur

2022-06-24 – 2022-06-24

Saint-Satur Cher Saint-Satur L’APRES FETE DE LA MUSIQUE : Café de l’Union Prod’ vous propose un concert du trio lyonnais “Lingus” (rock hybride) et un pique-nique. Café de l’Union Prod’ organise une “Après Fête de la musique”. Au programme : concert du trio lyonnais “Lingus” (rock hybride) et pique-nique dans la rue. +33 6 63 22 76 34 L’APRES FETE DE LA MUSIQUE : Café de l’Union Prod’ vous propose un concert du trio lyonnais “Lingus” (rock hybride) et un pique-nique. ©AD2T

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur Departement Cher

Saint-Satur Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur/

“L’Après Fête de la musique” : concert du trio “Lingus” Saint-Satur 2022-06-24 was last modified: by “L’Après Fête de la musique” : concert du trio “Lingus” Saint-Satur Saint-Satur 24 juin 2022 cher Saint-Satur

Saint-Satur Cher