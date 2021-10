Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris L’après-1945 : le long chemin menant à la reconnaissance Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 3 octobre 2021

Dans le cadre du cycle “Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie” Au lendemain de la guerre, les homosexuels et lesbiennes persécutés par le régime nazi se sont tus pour la plupart. Le contexte est alors peu propice à la revendication du statut de victime. En Allemagne, le paragraphe 175, pénalisant les relations sexuelles entre hommes, reste en effet en vigueur jusqu’à la fin des années 1960. C’est au cours de la décennie suivante que le sujet commence à être débattu grâce aux actions des mouvements de libération gay et lesbien. La table ronde discutera de ces enjeux mémoriels en Allemagne et en Autriche. En présence de Birgit Bosold, membre du conseil d’administration du Schwules Museum Berlin, d’Anna Hajkova, Associate Professor of Modern European Continental History, université de Warwick, et de Sébastien Tremblay, chercheur postdoctoral au IRC Berlin et chercheur associé au Centre for Queer History de Goldsmiths, University of London. Animée par Elissa Mailänder, Associate Professor au Centre d’histoire de Sciences Po. Animations -> Conférence / Débat Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

