L’aprèm’Marvel – 1 journée, 3 films Cinéma Le Beaulieu, 22 décembre 2021, Bouguenais.

2021-12-22

Gratuit : non 4 € la séance / 11 € les 3 filmsRéservations au 02 40 32 05 58 ou sur infos@cinemalebeaulieu.com

Au programme de cette journée « L’aprèm’Marvel » : 3 films : à 14h00 – « Spider-Man : No Way Home » de Jon Watts (USA-2021) 2h28 – VF+ quizz Marvel + goûterà 17h30 – « Les Éternels » de Chloé Zhao (USA-2021) 2h37 – VF+ sandwich à 21h00 – « The Rider » de Chloé Zhao (USA-2017- 1h44 – VO + Exposition autour de l’univers Marvel et de Chloé Zhao+ Coin lecture Marvel et Comics Proposé par la nouvelle Équipe Jeunes Programmateurs du Cinéma Le Beaulieu.La formation d’une équipe de jeunes programmateurs est une initiative du Cinéma Le Beaulieu pour inviter le public jeune à revenir vers la salle de cinéma. L’équipe est composée de 10 collégiens et lycéens, tous motivés à s’aventurer dans l’univers du cinéma. Ils sont chargés de créer des projets qui peuvent plaire aux jeunes de leur âge. Celui-ci est le premier.

Cinéma Le Beaulieu adresse1} Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com