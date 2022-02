L’approvisionnement en matériel végétal à l’époque du dérèglement climatique et d’une pandémie Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

L'approvisionnement en matériel végétal à l'époque du dérèglement climatique et d'une pandémie

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 16:00

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 16:00

Comment assurer un approvisionnement constant et de haute qualité pour les secteurs industriels (agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique) et pépinieristes (forêt et vigne) à l’époque du dérèglement climatique et d’une pandémie ? Comment réduire l’impact environnemental de cet approvisionnement ? Une conférence organisée par Farm3, entreprise spécialisée en agriculture et sylviculture verticales, membre de la Wood Tech. Repenser l’approvisionnement en matière première végétale pour les industriels, en accord avec les défits climatiques du 21ème siècle Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

L'approvisionnement en matériel végétal à l'époque du dérèglement climatique et d'une pandémie Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-04

