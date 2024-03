L’appropriation du déchet dans l’art mondial 1/2 Salle Rhône 1 Lyon, mercredi 26 juin 2024.

L’appropriation du déchet dans l’art mondial 1/2 Clement EMEKA AKPANG, Déborah LAKS Mercredi 26 juin, 09h00 Salle Rhône 1

Les objets mis au rebut constituent une ressource abondante pour de nombreux artistes, qui trouvent là de puissants médias artistiques (E. Mears). Les objets de rebut et les objets usagés sont caractérisés par une construction sémantique complexe. Ils rassemblent plusieurs temporalités, significations collectives et individuelles, qui se mélangent et s’estompent dans leur matérialité fragmentée. Le statut même du déchet complexifie ces couches de sens superposés : le dégoût et le mépris du public à l’égard des matériaux usagés tendent à rendre moins lisible leur profondeur sémantique. Leur construction – artefactualité – recouvre une multitude de réalités qui sont abordées via des jugements esthétiques, mais aussi des analyses philosophiques, contextuelles et culturelles. En eux, les normes et les systèmes de valeurs sont aussi travaillés et remis en jeu (A. Danto et S. Vogel).

Par conséquent, seule une approche contextuelle permet de démêler les superpositions sémantiques qui sous-tendent les œuvres d’art réalisées à partir de déchets. Cependant, le discours actuel sur l’objet trouvé et l’art du déchet est souvent étroit et problématique, se référant à un universalisme occidental qui laisse peu de place à la prise en compte des contextes spécifiques de production et de réception. Le cadre conceptuel généralement utilisé pour aborder l’appropriation de déchets se réfère à l’art d’avant-garde euro-américain du vingtième siècle, et se concentre généralement sur des aspects formels et esthétiques ou sur le processus de création avec des matériaux instables. Avec l’activisme environnemental contemporain, un second récit gagne en force dans l’historiographie, sans pour autant saisir la complexité de la réalité sémantique et symbolique du déchet. Ces analyses dominantes réduisent l’interprétation contextuelle des déchets et de l’appropriation d’objets trouvés à un rôle secondaire par rapport à ce qui apparaît comme des récits uniques et dominants. Par conséquent, l’épaisseur sémantique du déchet, sa matérialité unique, ses échos émotionnels et ses significations spécifiques, culturelles et contextuelles restent largement sous-estimés. Cependant, des initiatives récentes (colloque de Lyon, mars 2022) relient l’art du déchet à des problématiques de genre, de politique et d’éthique. L’histoire de la photographie et du cinéma ouvrent également de nouvelles voies pour la recherche sur le déchet et les matériaux usagés dans l’expression artistique.

A partir de cette dynamique, ce panel propose d’initier un dialogue interculturel et interdisciplinaire autour des déchets et de l’appropriation d’objets trouvés du point de vue des artistes, des historien.ne.s de l’art, des critiques et des expert.e.s en études de genre et de la performance. L’objectif est d’ouvrir le sujet à une discussion plus large sur les scènes créatives américaines, asiatiques, européennes et africaines et de poser la question de l’existence d’un fil conducteur dans le matériau lui-même et la diversité des contextes. Le panel cherche à attirer l’attention sur les iconographies divergentes du déchet et de la récupération en tant que modes d’expression uniques dans l’art et les disciplines connexes, avec des implications culturelles et sociétales directes.

Salle Rhône 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes