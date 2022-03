L’APPROCHE HUMAINE DU GRAND AGE Palais Des Congrès Du Futuroscope, 8 juin 2022, Chasseneuil-du-Poitou.

**IdealCO et ReSanté-Vous,** en partenariat avec le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Vienne, vous convient au congrès l’Approche humaine du grand-âge les 8 et 9 juin à Poitiers. Organisateurs des évènements, **“Colloque ReSanté-Vous” et “Congrès-Salon LONGEVITY International”**, ils déploient depuis plusieurs années une dynamique de rencontres entre les secteurs “privé” et “public” de la filière SILVER, les professionnels aidants et soignants, à domicile et en établissements, les acteurs économiques, les personnes âgées, les agents de la fonction publique territoriale et les services de l’État. Ainsi, après deux années COVID de souffrances et de transformation du lien social, le **Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers accueillera les 8 et 9 juin 2022** ces deux événements, pour la première fois sur un même lieu, pour réunir **2 000 participants, 120 exposants** et de nombreux conférenciers et intervenants experts. C’est la complémentarité des savoir-faire et l’approche 360 degrés des thématiques qui feront la richesse de ce rendez-vous incontournable ! Pour sa 11e édition, ReSanté-Vous proposera un programme de formation ayant pour thème “**P[e/a]nsons les cicatrices de la crise”** pour agir en faveur d’une montée en compétences d’un secteur médico-social en crise. Et le Congrès LONGEVITY proposera des convergences autour du thème **“Faire du -prendre soin – le coeur d’une société inclusive”.** Ensemble, soyons plus forts pour faire de “l’approche humaine du Grand Âge” le fil conducteur 2022, et favorisons une approche pluridisciplinaire, qui nous conduira vers un futur bienveillant où l’Humain sera au coeur du Bien Vieillir.

IdealCO & ReSanté-Vous

Palais Des Congrès Du Futuroscope 1 Av. du Futuroscope, 86360 Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou Vienne



