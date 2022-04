L’APPRENTISCÈNE Château-Gontier-sur-Mayenne, 26 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. L’APPRENTISCÈNE Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Il s’agit pour des apprentis, accompagnés de metteurs en scène professionnels, de co-écrire et mettre en scène des saynètes traitant d’un métier, d’une situation professionnelle ou d’une grande cause sociétale.

Ils montent ensuite sur scène lors d’une grande soirée ouverte au public pour présenter leur travail. Déroulement de la journée :

Dès 14h, découverte des métiers : venez découvrir des métiers et échanger avec des professionnels (CFA et entreprises) qui seront à votre écoute pour répondre à vos questions. A 17h, venez assister aux répétitions des apprentis et visiter les coulisses. A 19h30, Les groupes d’apprentis montent successivement sur scène et jouent leur saynète. Deux d’entre eux seront sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Paris. Evènement gratuit sur réservation sur https://my.weezevent.com/apprentiscene L’Opco des Entreprises de proximité vous invite à Apprentiscène, un événement au concept unique. +33 6 15 65 69 57 https://apprentiscene.fr/ Il s’agit pour des apprentis, accompagnés de metteurs en scène professionnels, de co-écrire et mettre en scène des saynètes traitant d’un métier, d’une situation professionnelle ou d’une grande cause sociétale.

Ils montent ensuite sur scène lors d’une grande soirée ouverte au public pour présenter leur travail. Déroulement de la journée :

Dès 14h, découverte des métiers : venez découvrir des métiers et échanger avec des professionnels (CFA et entreprises) qui seront à votre écoute pour répondre à vos questions. A 17h, venez assister aux répétitions des apprentis et visiter les coulisses. A 19h30, Les groupes d’apprentis montent successivement sur scène et jouent leur saynète. Deux d’entre eux seront sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Paris. Evènement gratuit sur réservation sur https://my.weezevent.com/apprentiscene Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

L’APPRENTISCÈNE Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-04-26 was last modified: by L’APPRENTISCÈNE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 26 avril 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne