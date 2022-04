L’apprenti(e) chevalier et chevaleresse au château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Catégories d’évènement: 19 300

Moustier-Ventadour

26 avril 2022
1 Rue Joseph Vialaneix
Moustier-Ventadour

15:00:00

1 Rue Joseph Vialaneix 19 300 Moustier-Ventadour Relève les épreuves et les défis qui t’attendent au château et deviens chevalier ou chevaleresse de Ventadour ! À 15h00. Animation pour les enfants de 6 à 12 ans.

3€ /enfant, gratuit pour un adulte accompagnant. Sur réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. 1 Rue Joseph Vialaneix Moustier-Ventadour

