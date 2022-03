L’apprenti berger : balade avec les chèvres Saint-Didier, 9 avril 2022, Saint-Didier.

L’apprenti berger : balade avec les chèvres Saint-Didier

2022-04-09 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00

Saint-Didier Côte-d’Or Saint-Didier

EUR 8 10 Renouez avec cette tradition du berger qui accompagne ses animaux pâturer librement pour se nourrir. Emmenons les donc faire le tour des sentiers autour de la ferme pour s’alimenter dans les friches du voisinage … Vous découvrirez le mode de vie de ces animaux attachants et les secrets de la fabrication du fromage.

Pour une durée d’1h, départ aux Chaumes Guillemain, 8€/enfant et 10€/adulte

Infos et réservations au 06 81 66 25 15 ou 03 80 64 00 21.

anim-a-lier@laposte.net https://anim-a-lier.wixsite.com/rejoinsletroupeau/bookings-checkout/l-apprenti-berger?referral=service_list_widget&location=OTHER_LOCATIONS

Saint-Didier

