L’APPEL SAUVAGE Bouclans 25 Louches, vendredi 7 juin 2024.

L’APPEL SAUVAGE « L’appel sauvage » est un spectacle d’ombres, écrit pour la rue. Vendredi 7 juin, 22h00 Bouclans 25 sur réservation et invitation

« On est un peu les chiens du sauvage, créés par les anciens. Nous aussi on tend l’oreille, et au loin on les entend. Parfois, on voudrait tout casser, par pure rage. Parfois, on a la patience de réfléchir et tenter d’accorder nos actes et nos pensées. Etre seuls face au miroir, et s’accorder ensemble avant un chant à la lune, en groupe, en meute. On est des chiens qui veulent devenir des loups. On aurait préféré laisser la terre tranquille. Mais maintenant, de toute façon, on est là. Vous êtes là. On pourrait s’excuser tant qu’on peut. On pourrait tout aussi bien se payer une cure de poèmes, parce que nous sommes tous des sauvages… »

Bouclans 25 Grande rue Louches 62610 Pas-de-Calais Hauts-de-France

théâtre marionnette