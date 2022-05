L’appel du silex ! Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Gargas met le silex à l’honneur pour les Journées Européennes de l’Archéologie ! Participez à une après-midi d’animations mettant le silex à l’honneur avec :

– des démonstrations de taille ;

– des atelier dessins ;

– une exposition aquarelles ;

– un espace conte ;

– une conférence animée par Béatrix Midant-Reynes “Le Silex au Temps des Pharaons” • Infos pratiques :

– Animations APPEL DU SILEX gratuites l’après-midi ;

– Animations APPEL DU SILEX extérieures (sauf mauvais temps) ;

– Et toujours : Visite des grottes, Nestplori@, la Tribu du bison (tarifs habituels et sur réservation au 05.62.98.81.50). Cette après-midi est issue d’une collaboration entre chercheurs préhistoriens, médiateurs pédagogiques, association culturelles et pédagogiques et l’équipe de Gargas. gargas.nestploria@nestploria.fr +33 5 62 98 81 50 http://www.grottesdegargas.fr/ Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

