L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT / LILLICO, RENNES Saint-Étienne-du-Valdonnez Saint-Étienne-du-Valdonnez Catégorie d’évènement: Saint-Étienne-du-Valdonnez

L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT / LILLICO, RENNES Saint-Étienne-du-Valdonnez, 28 mars 2023, Saint-Étienne-du-Valdonnez. L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT / LILLICO, RENNES

Saint-Étienne-du-Valdonnez

2023-03-28 20:30:00 – 2023-03-28 21:25:00 Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozre Saint-Étienne-du-Valdonnez Entre théâtre et paysage d’objets, L’Appel du Dehors souffle un vent de joie et de liberté. Comment ce sentiment de liberté, qui sommeille très secrètement en nous, bouillonne, pétille, pour ?nir par exploser ? Au cours de ses allées et venues en montagne, Lys se construit et ouvre petit à petit son territoire, elle s’émancipe les deux pieds dans la nature la plus sauvage. Lys Martagon donne un nom à chacun de ses pas, questionne les arbres, répertorie les fleurs, les vents, les volcans… elle est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, un peu trop tout, mais c’est certainement cette démesure qui la rend libre, qui l’affranchit. Elle pousse les carcans, ou tout du moins les interroge. A l’image d’une sirène des montagnes, Lys va tenter d’initier un garçon de la ville à sa vision du monde, elle l’invite dans son domaine, l’appelle dehors à voir le beau là où lui ne voit que du banal. Pour cette deuxième création, Fanny Bouffort interroge la notion de liberté : Comment représente-t-on ce sentiment-là ? Comment le reconnaît-on ? Elle décide de prendre appui sur une pièce de théâtre de Sylvain Levey et plus précisément sur son personnage principal : Lys Martagon. Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées à Saint-Etienne-du-Valdonnez avec le foyer rural de Langlade Brenoux, le foyer rural du Bramont et l’EPCI Mont-Lozère > Dès 8 ans Entre théâtre et paysage d’objets, L’Appel du Dehors souffle un vent de joie et de liberté. Comment ce sentiment de liberté, qui sommeille très secrètement en nous, bouillonne, pétille, pour ?nir par exploser ? Au cours de ses allées et venues en mo… billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/ Saint-Étienne-du-Valdonnez

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Étienne-du-Valdonnez Autres Lieu Saint-Étienne-du-Valdonnez Adresse Ville Saint-Étienne-du-Valdonnez lieuville Saint-Étienne-du-Valdonnez

L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT / LILLICO, RENNES Saint-Étienne-du-Valdonnez 2023-03-28 was last modified: by L’APPEL DU DEHORS – FANNY BOUFFORT / LILLICO, RENNES Saint-Étienne-du-Valdonnez Saint-Étienne-du-Valdonnez 28 mars 2023

Saint-Étienne-du-Valdonnez