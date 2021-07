Mandeure Théâtre Antique de Mandeure Doubs, Mandeure L’appel du Carnyx Théâtre Antique de Mandeure Mandeure Catégories d’évènement: Doubs

Les musiciens et des adolescents des structures jeunesse ont confectionné eux-mêmes les instruments et composé les partitions sous la houlette des professeurs du Conservatoire de musique, de danse, et d’art dramatique du Pays de Montbéliard. Un orchestre de sonneurs de carnyx (la célèbre trompe de guerre des « barbares» de Gaule) invite à une procession joyeuse et tonitruante vers l’orchestra du théâtre antique. Théâtre Antique de Mandeure Rue du théâtre 25350 Mandeure Mandeure Doubs

