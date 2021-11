Genève MEG Genève L’appel des esprits dans la musique afro-cubaine MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’appel des esprits dans la musique afro-cubaine MEG, 11 décembre 2021, Genève. L’appel des esprits dans la musique afro-cubaine

MEG, le samedi 11 décembre à 18:30

Dans les répertoires afro-cubains, la musique structure le temps du rituel, crée de l’émotion, mais participe également à l’induction et à la socialisation de la transe de possession et à l’identification des esprits (orichas, muertos). En tant qu’ officiants du rituel, les musicien-ne-s exploitent de manière créative des systèmes mélodiques et des motifs rythmiques associés à un large panorama de genres musicaux et à une multitude d’esprits. Cette conférence illustre la manière dont les musiciens adaptent ce savoir-faire à chaque contexte, en permettant de tisser des liens entre les hommes, tout en matérialisant ce rapport avec un monde invisible. D’une certaine façon, la musique rend tangible ce qui est considéré comme insaisissable. —– En partenariat avec la Maison des Cultures du Monde dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire.

Entrée libre

L’appel des esprits dans la musique afro-cubaine, par Ana Koprivica. Auditorium. Le Samedi 11 décembre à 18h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T18:30:00 2021-12-11T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève