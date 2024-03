L’appel de l’arbre La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, mardi 11 juin 2024.

L’appel de l’arbre Spectacle végétal Mardi 11 juin, 17h00, 20h15 La Gare de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-11T17:00:00+02:00 – 2024-06-11T17:40:00+02:00

Fin : 2024-06-11T20:15:00+02:00 – 2024-06-11T20:55:00+02:00

Spectacle végétal par Sylvain Trabut, artiste végétal et auteur et Rémy Vincent, musicien en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Les instruments de Rémy aux sonorités douces et envoûtantes se mêlent parfaitement aux créations de Sylvain Trabut. Depuis un castelet, cette peuplade végétale va prendre vie et se mouvoir en rythme sur de douces mélodies : une fable végétale emplie de poésie.

À partir de 7 ans.

La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique.

© J.Leborgne