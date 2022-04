L’appel de la nature Échourgnac Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

L'appel de la nature Échourgnac, 14 mai 2022

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac L’appel de la Forêt – ECHOURGNAC

Sortie nature thématique avec Bruno Wisniewski et Magalie Costes – 9h-17h- Ferme du Parcot 25 € la journée – inscr – 06 70 82 75 22 L’appel de la Forêt – ECHOURGNAC

