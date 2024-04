L’Appel de la Liberté l’Orne se souvient Mont-Ormel, samedi 24 août 2024.

L’Appel de la Liberté l’Orne se souvient Mont-Ormel Orne

Samedi

Journée de mémoire et de festivité qui sera ponctuée de diverses animations et reconstitutions, des espaces de restauration, des concerts et un feu d’artifice de clôture.

Programme

9h00 Eglise Saint-Martin de Chambois office religieux solennel « Messe pour la Paix » à la mémoire des victimes

11h00 Mémorial de Montormel commémoration internationale en présence des délégations étrangères, d’une centaine de portes drapeaux et de la fanfare du 6e Régiment du Génie d’Angers

11h15-13h00 hommage au Général Maczek, allocutions, dépôts de gerbes et cocktail

13h30-14h15 départ des randonnées de la paix (2 parcours possibles, 6 ou 10km). Participation gratuite, inscription sur www.orne.fr

15h00 lancement des festivités de l’Appel de la Liberté

expo photos, carrousel, chorale Résonnance, D. Day Ladies

danse et concerts, campements, véhicules d’époque (dont le char Montereau de la 2e DB), parades des reconstituteurs

sauts en parachute

meeting aérien avec l’Amicale alençonnaise des avions anciens Max-Holste Broussard, North American T6, Yakovlev Yak 3, Dassault Flamant MD311, MD 312 et M313, Conair Tracker)

21h00 Concert « La folie des années 80 part en live » avec notamment Patrick Hernandez, Cookies Dingler, Jean-Pierre Mader, William (Début de soirée), Mario Ramsamy (Emile et Images), Pauline Ester, Christiane Abydol (Zouk Machine)… Entrée gratuite, réservation sur www.orne.fr

23h00 Feu d’artifice de clôture

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 09:00:00

fin : 2024-08-25 02:00:00

Mont-Ormel 61160 Orne Normandie joubert.patrick@orne.fr

L’événement L’Appel de la Liberté l’Orne se souvient Mont-Ormel a été mis à jour le 2024-04-04 par Orne Tourisme