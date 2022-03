L’appel de la forêt sylvothérapie Haguenau, 10 avril 2022, Haguenau.

L’appel de la forêt sylvothérapie Haguenau

2022-04-10 – 2022-04-10

Haguenau Bas-Rhin

Majestueux, généreux et infiniment patient, les arbres nous rassurent et nous inspirent. Mieux, ils nous soignent! être en résonance avec l'énergie des arbres, la forêt! Laissez-vous envoûter par l'appel de la forêt! Vivre un moment profond, subtile, un moment pour soi !N'attendez-plus pour prendre connaissance du pouvoir des arbres et d'un patrimoine naturel remarquable, dans la forêt de Haguenau, labellisée forêt d'exception. Lors de cette séance , nous irons à la rencontre de plusieurs arbres maîtres! Nous relier à la terre mère par des approches saines, toniques et apaisantes, des moments de partage et de bienveillance!

Pensez à ramener des vêtements confortables, serviette, une bouteille d’eau, chaussures de marche/baskets.

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone !

+33 6 07 60 62 49

