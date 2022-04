L’appel de la forêt – Projection en plein-air La Haye, 14 mai 2022, La Haye.

L’appel de la forêt – Projection en plein-air Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

2022-05-14 21:30:00 21:30:00 – 2022-05-14 23:30:00 23:30:00 Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits

La Haye Manche

Chien paisible au grand cœur, la vie de Buck bascule alors qu’il va devoir survivre comme chien de traineau dans le grand nord canadien. Servie par Harrison Ford et Omar Sy, cette adaptation du fameux roman nous entraîne dans une aventure haletante aux paysages époustouflants.

En partenariat avec Le Rialto.

Apportez votre petite laine ! Film 10 ans et plus.

mediatheque@la-haye.fr +33 2 33 76 58 16 https://www.la-haye.fr/

