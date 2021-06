L’appel de la forêt Beauvais, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Beauvais.

L’appel de la forêt 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 22:30:00

Beauvais Oise Beauvais

15 15 À la lueur des étoiles

Venez-découvrir la forêt dans la pénombre de la nuit, méditez sur votre place en tant qu’être vivant et laissez-vous guider pas à pas entre sentiers et clairières.

Rejoignez-moi samedi 10 juillet de 21h à 22h30 en forêt de Clermont de l’Oise et vivez une expérience sensorielle et végétale.

Au programme:

– Méditation à la bougie

– Marche consciente et silencieuse à la lueur des étoiles sur un parcours de 3km500

– Echange et partage autour d’une tisane

– Des baskets et une tenue confortable sont recommandées.

Tarifs: 15 euros/personne

Infos et réservations:

En MP ou alicebenion@gmail.com

alicebenion@gmail.com +33 6 51 52 25 83

Sophro_nature

dernière mise à jour : 2021-06-24 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis