L’Appel d’air », un spectacle virtuel dédié à la Francophonie. Wallonie-Bruxelles international et la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès de l’Union européenne vous invitent à fêter de manière inédite la Journée internationale de la Francophonie. Au programme

Cirque : Cie Ivoire Cirque Décalé (Côte d’Ivoire)

Humour : Thomas Wiesel (Suisse)

Danse : Serge Aimé Coulibaly, Cie Faso Danse Théâtre (Burkina Faso)

Cinéma : Hinde Boujemaa (Tunisie – Belgique)

Slam : Steve Gagnon (Canada Québec)

Rumba : Pr André Yoka Lye Mudaba (République Démocratique du Congo) Le spectacle « L’appel d’air », animé par Bruno Coppens accompagné de Alf (DJ) et de Pso Man (dessinateur muraliste) sera diffusé ce samedi 20 mars 2021 à 14H (heure de Belgique) sur la page Facebook et la chaîne Vimeo de WBI. Laissez-vous emmener dans un voyage virtuel au sein de la diversité francophone! Un voyage virtuel au cœur de la diversité culturelle francophone Représentation de l’OIF auprès de l’UE 2, Place Sainctelette 1080 Molenbeek-Saint-Jean

