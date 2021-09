Nibelle Nibelle Loiret, Nibelle L’appel à vivre de Maurice Genevoix Nibelle Nibelle Catégories d’évènement: Loiret

Nibelle

L’appel à vivre de Maurice Genevoix Nibelle, 3 octobre 2021, Nibelle. L’appel à vivre de Maurice Genevoix 2021-10-03 15:00:00 – 2021-10-03 17:30:00

Nibelle Loiret Nibelle Dans le cadre du mois du film documentaire :

La bibliothèque de Nibelle et l’association « Les amis de la bibliothèque » organisent, avec le soutien de

« La Médiathèque départementale du Loiret », le Dimanche 3 octobre à 15 h à la salle « Jacques Poisson »

la projection du film documentaire : L’appel à vivre de Maurice Genevoix, de Caroline Puig-Grenetier A l’issu du film, rencontre avec la réalisatrice Caroline Puig-Grenetier. Entrée libre, pass sanitaire demandé. biblio.nibelle@orange.fr +33 2 38 32 21 57 Dans le cadre du mois du film documentaire :

La bibliothèque de Nibelle et l’association « Les amis de la bibliothèque » organisent, avec le soutien de

« La Médiathèque départementale du Loiret », le Dimanche 3 octobre à 15 h à la salle « Jacques Poisson »

la projection du film documentaire : L’appel à vivre de Maurice Genevoix, de Caroline Puig-Grenetier A l’issu du film, rencontre avec la réalisatrice Caroline Puig-Grenetier. Entrée libre, pass sanitaire demandé. Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-23 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nibelle Autres Lieu Nibelle Adresse Ville Nibelle lieuville 48.02287#2.32664