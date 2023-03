Portes Ouvertes de l’App’Art l’App’art, 29 mars 2023, Joigny.

Portes Ouvertes de l’App’Art 29 mars – 2 avril l’App’art

L’app’Art de Joigny s’ouvre pour le weekend des JEMA. Venez rencontrer les 6 artistes et artisans en residence permenante et découvrir leur travail. L’exposition permenante mais évolutive comprend des bijoux, dessins et des oeuvres en papier, céramique et textile. Les artistes et artisants residents seront sur place pour rencontrer et échanger avec les visiteurs tout au long du weekend autour de leurs créations. L’app’Art accueille également des expositions temporaires d’artistes icaunais et d’ailleurs.

l'App'art 29 rue Cortel Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Exposition atelier

Rougerune, Frédéric Loison