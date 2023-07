Humour : Émilie Chasles dans « On va parler de moi, j’préfère ! » L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 16 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Émilie est drôle, belle, pétillante, et s’affirme sans nul doute comme la révélation de l’année de l’humour au féminin..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Émilie is funny, beautiful and sparkling, and is undoubtedly this year’s revelation in women’s humor.

Émilie es divertida, guapa y chispeante, y es sin duda la revelación de este año en la comedia femenina.

Émilie ist witzig, schön, prickelnd und etabliert sich zweifellos als die Entdeckung des Jahres im Bereich des weiblichen Humors.

