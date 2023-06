Humour: Marc Rougé a quitté le groupe L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 2 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe t-il quand on quitte tout ?

Marc l’a fait et en parle avec autodérision et humour.

Marc a beaucoup œuvré dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout)..

2023-11-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-02 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Have you ever wanted to leave everything behind and start again? What happens when you leave everything behind?

Marc has done it, and talks about it with self-mockery and humor.

Marc spent a lot of time in the working world before… everything (really everything).

¿Alguna vez ha querido dejarlo todo y empezar de nuevo? ¿Qué pasa cuando lo dejas todo?

Marc lo ha hecho, y habla de ello con autoburla y humor.

Marc pasó mucho tiempo en el mundo laboral antes de… todo (realmente todo).

Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, alles zu verlassen und neu anzufangen? Was passiert, wenn man alles hinter sich lässt?

Marc hat es getan und erzählt mit Selbstironie und Humor davon.

Marc hat viel in der Arbeitswelt gearbeitet, bevor er… alles (wirklich alles) verlassen hat.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme