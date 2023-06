Humour: Tibo Buat dans Eldorado L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 31 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, sans parler anglais, sans argent est-ce possible ?

Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête !.

2023-10-31 à 20:30:00 ; fin : 2023-10-31 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Is it possible to find El Dorado without speaking Spanish, without speaking English, without money?

Tibo left his native Ardennes to embark on this quest!

¿Es posible encontrar El Dorado sin hablar español, sin hablar inglés o sin dinero?

Tibo dejó sus Ardenas natales para embarcarse en esta búsqueda

Eldorado zu finden, ohne Spanisch zu sprechen, ohne Englisch zu sprechen, ohne Geld – ist das möglich?

Tibo hat seine heimatlichen Ardennen verlassen, um sich auf diese Suche zu begeben!

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme