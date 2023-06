Humour: Yohann Lavéant dans Le propre de l’homme L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 26 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Nous ne rions pas des mêmes choses.

Et pourtant, durant cette heure, Yohann propose d’y arriver en s’essayant à tous les styles d’humour : absurde, stand-up, personnage, jeu de mots, clown ou encore parodie….

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We don’t laugh at the same things.

And yet, over the course of this hour, Yohanna proposes to do just that by trying out all styles of humor: absurd, stand-up, character, wordplay, clown or parody…

No nos reímos de las mismas cosas.

Y, sin embargo, a lo largo de esta hora, Yohann se propone hacerlo probando todos los estilos de humor: absurdo, stand-up, de personajes, juegos de palabras, clown o parodia…

Wir lachen nicht über dieselben Dinge.

Und doch schlägt Yohann in dieser Stunde vor, dies zu tun, indem er sich an allen Humorstilen versucht: Absurd, Stand-up, Charakter, Wortspiel, Clown oder auch Parodie…

