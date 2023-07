Humour : Margot Demeurisse dans « Soliloque public » L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 13 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

On m’a toujours appris à tourner sept fois la langue dans ma bouche avant de me taire et j’ai aujourd’hui un capital salive à dépenser..

2023-10-13 21:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I’ve always been taught to turn my tongue seven times in my mouth before shutting up, and today I’ve got a lot of saliva to spare.

Siempre me enseñaron a girar la lengua siete veces antes de callar, y ahora tengo mucha saliva que gastar.

Mir wurde immer beigebracht, die Zunge siebenmal im Mund zu drehen, bevor ich den Mund halte, und ich habe heute ein Speichelkapital, das ich ausgeben muss.

