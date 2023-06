Humour: Édouard Deloignon grandira plus tard L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 6 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club ! Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir..

2023-10-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-10-06 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



And he’s got plenty to tell you, from his early years in Normandy to the Jamel Comedy Club! Get ready for a good dose of energy, improvisation and juicy anecdotes about the life of this up-and-coming young comedian.

Y tiene mucho que contarte, desde sus primeros años en Normandía hasta el Jamel Comedy Club Prepárese para una buena dosis de energía, improvisación y jugosas anécdotas sobre la vida de este joven y prometedor cómico.

Und er hat Ihnen viel zu erzählen, von seinen jungen Jahren in der Normandie bis hin zu den Bühnen des Jamel Comedy Club! Machen Sie sich auf eine große Portion Energie, Improvisation und pikante Anekdoten aus dem Leben dieses jungen, aufstrebenden Komikers gefasst.

