Humour : Julie Villers dans « Exquise, tonique et digestive » L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence, 22 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Un spectacle plein de plastique mais très écologique !



Venez faire l’expérience Julie Villers et osez entendre tout haut ce que personne n’ose penser tout bas !.

2023-09-22 21:00:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show full of plastic, but very environmentally friendly!



Come and experience Julie Villers and dare to hear out loud what no one dares to think down low!

Un espectáculo lleno de plástico, ¡pero muy respetuoso con el medio ambiente!



Ven a conocer a Julie Villers y atrévete a escuchar en voz alta lo que nadie se atreve a pensar en voz baja

Eine Show voller Plastik, aber sehr umweltfreundlich!



Erleben Sie Julie Villers und trauen Sie sich, laut zu hören, was niemand leise zu denken wagt!

Mise à jour le 2023-07-16 par Valence Romans Tourisme