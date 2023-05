Humour : Patrick Gadais dans « Ze One Mental Show » L’appart café – Café Théâtre, 14 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le seul one man show dont le public désigne le vainqueur !



Un spectacle interactif mené par un surprenant monsieur Loyal, où 2 mentalistes s’affrontent pour présenter le clou du spectacle..

2023-09-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-14 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The only one-man show where the audience chooses the winner!



An interactive show led by a surprising Mr. Loyal, where 2 mentalists compete to present the highlight of the show.

El único espectáculo unipersonal en el que el público decide quién gana



Un espectáculo interactivo dirigido por un sorprendente Sr. Leal, en el que 2 mentalistas compiten por presentar el plato fuerte del espectáculo.

Die einzige One-Man-Show, bei der das Publikum den Sieger bestimmt!



Eine interaktive Show, die von einem überraschenden Monsieur Loyal geleitet wird, in der 2 Mentalisten gegeneinander antreten, um den Höhepunkt der Show zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme