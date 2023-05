Humour : Antoine Peyron dans « Je vais vous cartonner » L’appart café – Café Théâtre, 8 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Une chose est sûre, vous allez en prendre plein la gueule !.

2023-09-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-09-08 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One thing is sure, you’re going to get a kick out of it!

Una cosa es segura, ¡le espera un placer!

Eines ist sicher: Sie werden es faustdick hinter den Ohren haben!

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme