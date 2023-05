Humour : Mlle Redge dans « Ma Scène » L’appart café – Café Théâtre, 1 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

C’est l’histoire d’une femme qui se « réveille » un jour, au milieu de sa vie, et qui décide d’affronter ses peurs, ses angoisses et son envie d’exister pour elle et non pour les autres ! Des tranches de vie : entre émotions et rire..

2023-09-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-09-01 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It is the story of a woman who « wakes up » one day, in the middle of her life, and decides to face her fears, her anxieties and her desire to exist for herself and not for others! Slices of life: between emotions and laughter.

Es la historia de una mujer que « despierta » un día, en medio de su vida, y decide enfrentarse a sus miedos, a sus angustias y a su deseo de existir para sí misma ¡y no para los demás! Retazos de vida: entre emociones y risas.

Es ist die Geschichte einer Frau, die eines Tages in der Mitte ihres Lebens « aufwacht » und beschließt, sich ihren Ängsten und Befürchtungen zu stellen und für sich selbst und nicht für andere zu existieren! Lebensabschnitte: zwischen Emotionen und Lachen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme