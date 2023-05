Nicolas Gounon dans « Toujours plus » L’appart café – Café Théâtre, 6 juin 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Tout droit sorti de son Ardèche (et de son chômage) pour monter sur les planches afin de présenter son premier one man show : toujours plus !.

2023-06-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-06 . .

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Straight out of his Ardèche (and his unemployment) to go on stage to present his first one-man show: always more!

Recién salido del Ardèche (y del paro) para subirse al escenario y presentar su primer espectáculo unipersonal: ¡siempre más!

Direkt aus seiner Ardèche (und seiner Arbeitslosigkeit) auf die Bretter, um seine erste One-Man-Show zu präsentieren: immer mehr!

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme