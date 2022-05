L’Appart à Zic & Guitare’N Co font leur Show ! Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR 0 Résolument tournés vers les musiques actuelles et les musiques live Guitare n’co et L’Appart à Zik ont décidé de fusionner l’effort de leurs élèves pour présenter le travail d’une année à LaPéniche le 12 juin à 18h !

Ouverture : 18h

Gratuit

LaPéniche

52 Quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

______________

