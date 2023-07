Quand la bière s’invite au musée Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace Lapoutroie, 23 juin 2023 09:00, Lapoutroie.

Quand la bière s’invite au musée Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace Lapoutroie 23 juin – 17 septembre

Exposition consacrée à la bière visible au premier étage du Musée des eaux de vie : belle collection de verres à bière et de sous bocks.

Tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30

Entrée libre 23 juin – 17 septembre 1

Exposition consacrée à la bière visible au premier étage du Musée des eaux de vie : belle collection de verres à bière (don de Hugues Schweig de Ste Marie aux Mines) et collection de sous bocks (don de Vincent de Miscault de Létricourt) ! Une histoire de la bière du Moyen-Age à nos jours, des reproductions d’anciennes affiches et la présentation du monde brassicole alsacien complètent cette présentation.

Vous pourrez compléter cette visite avec la découverte de la Brasserie du Pays Welche (visite et dégustation gratuites) située en face du Musée. (du mardi au samedi)

Tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30

Entrée libre

Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace 85 rue du général dufieux 68500 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin