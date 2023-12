Concert de Noël – Extrait de l’opéra Hansel et Gretel Lapoutroie, 1 décembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Un concert qui ravira petits et grands grâce aux airs de l’opéra Hansel et Gretel interprétés par les orchestres et chorales de l’école de musique..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:15:00. EUR.

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



A concert that will delight young and old alike, with arias from the opera Hansel and Gretel performed by the music school’s orchestras and choirs.

Un concierto que hará las delicias de grandes y pequeños, con arias de la ópera Hansel y Gretel interpretadas por las orquestas y coros de la escuela de música.

Ein Konzert, das dank der Melodien aus der Oper Hänsel und Gretel, die von den Orchestern und Chören der Musikschule vorgetragen werden, Groß und Klein begeistern wird.

