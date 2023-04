Facile à lire – Un temps pour soi 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Facile à lire – Un temps pour soi 41 rue du Général Dufieux, 26 mai 2023, Lapoutroie. Détente et partage autour de livres faciles à lire.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 11:00:00. EUR.

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Relaxation and sharing around easy-to-read books Relajación y convivencia en torno a libros de fácil lectura Entspannung und Austausch über leicht zu lesende Bücher Mise à jour le 2023-02-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu 41 rue du Général Dufieux Adresse 41 rue du Général Dufieux Ville Lapoutroie Departement Haut-Rhin Lieu Ville 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/

Facile à lire – Un temps pour soi 41 rue du Général Dufieux 2023-05-26 was last modified: by Facile à lire – Un temps pour soi 41 rue du Général Dufieux 41 rue du Général Dufieux 26 mai 2023 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie

Lapoutroie Haut-Rhin