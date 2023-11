Dégustation alliance bières et fromages Brasserie du Pays Welche Lapoutroie Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie Dégustation alliance bières et fromages Brasserie du Pays Welche Lapoutroie, 23 décembre 2023T 11:00, Lapoutroie. Dégustation alliance bières et fromages Brasserie du Pays Welche Lapoutroie 23 – 30 décembre Visite guidée de la brasserie, puis dégustation de fromages de la fromagerie Haxaire accompagnés de nos bières à la pression.

Gratuit 23 – 30 décembre 1 Visite guidée de la brasserie, puis dégustation de fromages de la fromagerie Haxaire accompagnés de nos bières à la pression.

Gratuit

Les 23, 27, 28, 29, et 30 décembre à 11h

Sans rendez-vous: venez directement à la brasserie!

Brasserie du Pays Welche

84 rue du général Dufieux

68650 Lapoutroie

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Brasserie du Pays Welche 84 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Brasserie du Pays Welche Adresse 84 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie Ville Lapoutroie Departement Haut-Rhin Lieu Ville Brasserie du Pays Welche Lapoutroie

Brasserie du Pays Welche Lapoutroie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/