68650 . L’amicale des sapeurs pompiers et la commune de Lapoutroie vous propose un vaste programme d’animations pour la fête nationale. A partir de 19h : soirée tartes flambées (salées et sucrées) avec Grand bal gratuit, animé par le groupe « Les Ménestrels ». A partir de 22h30 : feu d’artifice proposé par la commune de Lapoutroie. Bal populaire, soirée tarte flambée salées et sucrées et feu d’artifice. +33 3 89 47 50 10 Lapoutroie

