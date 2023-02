L’Apollon en bronze doré mis à l’honneur ! Place Félix Faure, 17 juin 2023, Lillebonne .

L’Apollon en bronze doré mis à l’honneur !

Musée Juliobona Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime Place Félix Faure Musée Juliobona

2023-06-17 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-18 18:00:00 18:00:00

Place Félix Faure Musée Juliobona

Lillebonne

Seine-Maritime

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

Les plus jeunes découvrent ce chef d’œuvre avec les médiateurs du musée. Mais sauront-ils bien ouvrir les yeux pour ne pas passer à côté ? [Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 17h].

Pour les passionnés d’archéologie, Jonas Parétias, chargé d’études en archéologie de Caux Seine agglo, assurera des permanences dans le musée afin d’échanger avec vous autour des aspects scientifiques des dernières actualités archéologiques de Juliobona.

[Samedi et dimanche après-midi]

Profitez également des visites guidées du théâtre romain et de l’exposition Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop à 10h et 15h.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://musee-juliobona.fr/

