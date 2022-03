L’Apocalypse de Da Silva Domaine national du Château d’Angers, 14 mai 2022, Angers.

L’Apocalypse de Da Silva

le samedi 14 mai à Domaine national du Château d’Angers

LE SPECTACLE ———— ### Apocalypse Now ? _« Un scientifique américain annonce la fin du monde… »_ C’est par cette phrase, tirée du journal français L’_Intransigeant_ du mois d’août 1922, que commencent les lectures musicales « L’Apocalypse de Da Silva », spectacle inédit conçu par l’artiste en hommage à la tapisserie de l’Apocalypse présentée au château d’Angers. Récit symbolique de catastrophes mais surtout d’espoir, l’Apocalypse de Saint Jean écrite au Ier siècle de notre ère prend à chaque époque une résonnance particulière, comme en témoigne la tapisserie de Louis Ier d’Anjou tissée en pleine guerre de Cent Ans, quelques décennies après la grande peste noire. ### A la fin était le Verbe… Comme un écho à travers les siècles, Da Silva fait résonner articles de journaux et textes de grands auteurs tels que Proust, immense écrivain également rédacteur au Figaro, ou Houellebecq, témoin capital de notre temps. Da Silva jouera en live des morceaux originaux, restituant une atmosphère à la hauteur de toute la symbolique artistique et historique de la tapisserie de l’Apocalypse. Les instruments choisis (synthétiseur modulaire, Fender Rhodes, boite à rythmes Roland 808, Moog voyager et guitares) éclaireront les lectures de ce narrateur atypique. L’ARTISTE ——— ### “Des chansons de grâce et de pudeur” – _Les Inrocks_ à propos de l’album _L’Aventure_, 2017 Auteur, compositeur et interprète, Da Silva est un artiste inclassable et touche-à-tout de la scène française. Naviguant entre des sonorités rock, électro et pop, avec des textes ciselés à la poésie résolument contemporaine, Da Silva se fait connaître du grand public entre 2005 et 2009 avec ses trois premiers albums, _Décembre en été_, _De beaux jours à venir_ et _La Tendresse des fous_ qui lui valent un disque d’or et une nomination aux Victoires de la Musique. Auteur et compositeur pour de célèbres artistes de la variété française, Da Silva fait du rapport aux autres et aux œuvres le fil conducteur de son aventure créatrice qui l’emmène parfois bien au-delà de la musique (théâtre, photographie, littérature jeunesse…). ### “Apporter de la culture, là où il en manque le plus” En 2020, il lance « À contre-Courant », une plate-forme participative qui permet le contact direct entre l’artiste et son public avec concerts en live, soirées de lecture, vernissage d’expositions en ligne. Engagé, il donne aussi des concerts dans des lieux éloignés des circuits culturels habituels, au cœur de zones rurales dans le Morvan ou dans des endroits aussi inattendus qu’un salon de coiffure ou une pizzeria. En 2021, il s’engage avec des projets de création participative et art brut en hôpital psychiatrique, une création collective de conte en école primaire ou encore diverses installations et performances publiques, à Sartrouville (_La beauté est dans les yeux de celui qui regarde_) ou à Languidic (_Vous avez un message_). ### Cap à l’Ouest, jusqu’au Bout-du-Monde ! Attaché à l’Ouest de la France où il vit depuis de très nombreuses années, ses pas le portent tout naturellement en 2021 jusqu’au château d’Angers où il découvre la tapisserie de l’Apocalypse, un chef d’œuvre de l’art médiéval unique au monde. Sa proposition de lectures musicales inspirées par la tapisserie de l’Apocalypse résulte d’un coup de cœur de l’artiste pour cette œuvre. _« Cette tapisserie étant un témoignage artistique et historique unique, il sera capital de préserver la nature autant artistique qu’informative de ce chef-d’œuvre. Ainsi, mes choix musicaux et les sélections de lectures de poésie seront accomplis dans le but de servir ce monument, dont les fils teints et tissés sont les témoins et les survivants des époques traversées »_.

Sans réservation à l’avance. Dans la limite des places disponibles : anticipez votre arrivée ; Covid-19 : consultez le protocole sanitaire en vigueur au moment de votre venue ; Pas de consignes, entrée avec gros sacs interdite; animaux non-acceptés

Domaine national du Château d’Angers 2, promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers Angers La Croix Verte Maine-et-Loire



