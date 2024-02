LaPlante une ferme à découvrir Arengosse, mercredi 24 avril 2024.

LaPlante une ferme à découvrir Arengosse Landes

Vous serez accueillis par Pauline et Yann, jeunes producteurs.

Yann travaille sur la partie maraîchage et démarre un verger. Pauline s’occupe des poules pondeuses en poulailler mobile.

Ne manquez ce rendez-vous ! Visite guidée gratuite et possibilité d’achat directe des produits de la ferme.

Vous serez accueillis par Pauline et Yann, jeunes producteurs.

Yann travaille sur la partie maraîchage et démarre un verger. Pauline s’occupe des poules pondeuses en poulailler mobile.

Ne manquez ce rendez-vous ! Visite guidée gratuite et possibilité d’achat directe des produits de la ferme.

Sur inscription à l’Office de Tourisme EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

lieu dit Laplante

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement LaPlante une ferme à découvrir Arengosse a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Morcenx