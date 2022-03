Lapins ou Oeufs Manzac-sur-Vern Manzac-sur-Vern Catégories d’évènement: Dordogne

Du 18 au 30 avril Pour occuper vos enfants ou petits enfants pendant les vacances de Pâques, pensez aux ateliers céramiques.

Ils pourront réaliser un joli pot à crayons en forme de lapin, ou bien un œuf décoratif à suspendre.

Au programme : Modelage de la pièce avec la technique de la plaque, travail de textures avec des outil spéciaux. Et enfin le décor, avec des engobes pour colorer votre création. Distribution de chocolats à la fin de l’atelier.

Deux cuissons seront nécessaires. Vous pourrez récupérer vos œuvres quelques semaines plus tard.

Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans.

Du 18 au 30 avril, de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

