Vaison-la-Romaine Vaucluse Le mythe du Mont Ventoux ! La cyclo-sportive la plus internationale se fait au départ de Vaison-la-Romaine et à l’arrivée au sommet du Mont Ventoux.

Plus d’infos sur : gfmontventoux.com et denivelechallenges.com info@gfnymontventoux.com +33 6 13 41 11 53 https://www.gfmontventoux.com/ Vaison-la-Romaine

