LAPIDOUX DÉCOUVRE SON MONDE, 26 octobre 2022, . LAPIDOUX DÉCOUVRE SON MONDE



2022-10-26 – 2022-10-30 8 EUR Ses parents l’encouragent à rencontrer des amis, mais lui recommandent de ne pas trop s’éloigner, ni dans la forêt, ni dans le jardin. Lapidoux se lie d’amitié avec des personnages étonnants dans un univers doudou et musical. Pour les enfants de 1 à 5 ans. Lapidoux est autorisé à découvrir « le dehors » de son terrier tout seul.

Spectacle au sol avec marionnettes à fils, gaines et masques. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

